Altınordu’ya sağlıklı güvence

İZMİR'İN köklü kulübü Altınordu, 2022-2023 sezonu için Medicana International İzmir Hastanesi ile olan sağlık sponsorluğu sözleşmesi yenilendi. Özellikle altyapı sistemi ve Türk futboluna kazandırdığı futbolcularıyla adından söz ettiren Altınordu Futbol Kulübü'nün Spor Toto 1. Lig 2022- 2023 sezonu boyunca ihtiyaç duyacakları tüm sağlık sorunları için Medicana International İzmir Hastanesi sponsor oldu. İmza töreninde konuşan Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Medicana Sağlık Grubu, hem A takımımıza hem de akademiye destek veriyor. Bu bizler için çok önemli. Biz fiziki temasa dayalı spor yapıyoruz. Sakatlıklarımız çoğunlukla oluyor. Bütün bir yıl boyunca çocuklarımıza ve A takımına sabırla destek veren tüm Medicana çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi. Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise "Benim bir hayalim var. Bu spor kulüplerinin hepsinin bir arada olduğu bir sosyal sorumluluk projesinin altına imza atmak istiyorum. Herkes bir arada olsun, biz de ön ayak olalım. Bu sene bu hayalimi hayata geçirmek istiyorum" şeklinde yorumda bulundu.

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