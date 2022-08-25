Karşıyaka’nın kalesi sağlam

Erman Güraçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka yeni sezon öncesi kalesini de sağlama aldı. İzmir temsilcisi, geçen sezon 32 karşılaşmada forma giyen Yusuf Balcıoğlu'nu ve yedek kalecisi Erdoğan Açar'ı kadroda tutarken, Altınordu altyapısında yetişen ve geride kalan sezonu Niğde Anadolu FK'da geçiren Enes Kalyoncu'yu renklerine bağladı. Üç eldiven de kamp süresince gösterdikleri performansla güven verirken, yönetim ve Erman Güraçar'dan tam not aldı.



KADRO İSKELETİNİ KORUDULAR

Savunmada Ertuğrul, Metin ve Cenk, orta alanda Mustafa, Samican, İhsan gibi isimleri kadroda tutarak iskeletini koruyan yönetim, yeni sezonda kalede de sorun yaşamayacak. İzmir ekibinde eldivenleri yine Yusuf'un giymesi beklenirken, sakatlık, ceza ya da rotasyon söz konusu olduğunda kaleye Erdoğan ya da Enes ikilisinden biri geçecek. Transfer yasağını kaldırarak 6 yeni takviyesine lisans çıkarmaya çalışan ekibin borçlu olduğu 3 eski futbolcu kaldı.



■ BERKE ÖZBAY

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