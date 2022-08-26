Altınordu yeni sayfa açacak

Spor Toto 1. Lig'de Cumartesi akşamı deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Altınordu'da Erdi Dikmen ve Emircan Gürlük, rakiplerini deplasmanda mağlup ederek lige yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Erdi, ligin daha çok başı olduğunu belirterek, "Her takımın lige kötü başlangıç yapma hakkı var. Asıl önemlisi bundan sonra ne yapacağımız. Bolu deplasmanında kazanarak seri başlatmak istiyoruz" dedi. Emircan ise "Yeni başlangıç yapmak istiyoruz. Çok iyi çalıştık. Üç puanı hanemize yazdıracağız" ifadelerini kullandı.

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