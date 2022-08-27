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Altınordu ilk peşinde

Çıktığı iki maçta henüz galibiyetle tanışamayan İzmir ekibi, bugün 21.45’te Boluspor ile deplasmanda 3 puan parolasıyla kapışacak.

27.8.2022

Altınordu ilk peşinde
SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ilk iki maçında Gençlerbirliği'yle deplasmanda 3-3 berabere kalıp, evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Altınordu, bugün Boluspor'a 3 puanla tanışma hedefiyle konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda Furkan Aksuoğlu yönetiminde oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Boluspor, ligde 2 haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti. Teknik direktör Ufuk Kahraman, deplasmanda kazanmak istediklerini söyledi. Kahraman, "İlk iki maçın analizine baktığımızda eksik yönlerimizi gördük. Sakaryaspor maçının özellikle ikinci yarısında Oyunun temposundan memnunuz fakat bunu 90 dakikaya yaymak istiyoruz. Sahada güçlü yanlarımızı sergilediğimizde neler yapabileceğimizi görüyoruz. Deplasmanda Boluspor maçını kazanmak istiyoruz. Altınordu her maçı kazanmak için sahaya çıkacaktır" dedi.
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