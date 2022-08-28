Altınordu fırsat tepti

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, son dakikada penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. 36. dakikada Hakan Bilgiç'in ceza sahası dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0. 76'da Gökhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Balde, savunmanın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. 77'de Balde'nin kullandığı penaltı vuruşu üstten dışarı çıktı.



KALECİLER DEVLEŞTİ

82'de ceza sahası içinde Boluspor'un savunmasının eline çarpan topta hakem VAR'a gitti. VAR kamerasını inceleyen hakem penaltı kararı verdi. 85'te kullanılan penaltı atışını Ahmet İlhan gole çevirdi: 1-1. 87'de Altınordu savunmasının ceza sahası içinde eline çarpan topta hakem VAR'a gitti. VAR kamerasını inceleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. 90'da Bregu'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Ali kurtardı. 90+4'te Oulare'nin müdahalesinde Şeref yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+5'te Ahmet İlhan'ın kullandığı penaltı atışını kaleci Çağlar kurtardı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.



4 PENALTIDAN 3'Ü KAÇTI

Boluspor-Altınordu maçında anlara şahit olduk. İki takımda ikinci yarıda müthiş bir oyun ortaya koyarken, hakem 4 kez beyaz noktayı işaret etti. İki takımda ikişer kez penaltı kullanırken toplamda 3 penaltı kaçtı. Sadece Altınordu'da Ahmet İlhan ilk penaltıyı gole çevirirken, ikincisini kaçırdı. Bolu'da ise ilk penaltıyı Balde ikincisini ise Bregu kaçırdı.

KAHRAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, ligde son oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları Sakaryaspor müsabakasına göre kadrosunda 2 değişiklik yaparak takımını Boluspor karşısında sahaya sürdü. Genç çalıştırıcı, sağ bek Furkan Metin ile orta saha oyuncusu Emrican Gürlük'ün yerlerine Rıdvan Kocak ve Muzaffer Kocaer'e ilk 11'de forma şansı verdi. Kahraman, ayrıca bu müsabakada taktiksel değişime de gitti. Sakarya önünde 4-5-1 dizilimiyle çıkan genç hoca, Bolu deplasmanında takımını 4-4-2 dizilişiyle oynattı.