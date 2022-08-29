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Haberler Altınordu Altınordu hasret gideremedi

Altınordu hasret gideremedi

29.8.2022

Altınordu hasret gideremedi
SPOR Toto 1. Lig'de ilk iki maçından 1 puan çıkaran Altınordu, nefesleri kesen maçta Boluspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönüp galibiyet özlemini sürdürürken, karşılaşmanın son 13 dakikasında futbolseverler büyük heyecan yaşadı. Bu süreçte toplam 4 penaltı düdüğü çalınırken, eşine az rastlanır şekilde 3 atış gole çevrilemedi. Ev sahibi Boluspor 2, Altınordu da son saniyede galibiyete çok yaklaşmışken 1 penaltı atışından yararlanamadı. Futbolseverlere müthiş bir maç izlettiklerini ifade eden Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Deplasmandan alınan 1 puan her zaman önemlidir" dedi. Takımının her geçen gün form grafiğini üst seviyeye çıkaracağını ifade eden Kahraman, "Bizim için Boluspor maçı çok kritik bir virajdı. Buraya 3 puan almak için gelmiştik. Kaybedebilirdik, 90 artıda da kazanabilirdik. Deplasmanda alınan 1 puan her zaman önemlidir. Altın değerinde 1 puandır" yorumunu yaptı.
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