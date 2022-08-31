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Haberler Altınordu Altınordu'ya yeni orta saha

Altınordu'ya yeni orta saha

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'la anlaştı. Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Hasan Hüseyin Acar'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

AA

31.08.2022, 16:52 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022, 16:53

Altınordu’ya yeni orta saha

Hasan Hüseyin Acar, yaptığı açıklamada, vizyonu ve misyonu olan Altınordu'ya transferinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Altınordu'nun her zaman merak ve takdir ettiği kulüp olduğunu bildiren Hasan Hüseyin Acar, şunları kaydetti:

"Altınordu bünyesinden bir çok genç oyuncu çıkarıyor. Genç kardeşlerimizle birlikte oynamak için çok sabırsızlanıyorum. Her zaman kendimi geliştirmek isteyen bir futbolcuyum. Birbirimize katkı sağlayarak, kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Genç oyuncuların gelişimi için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Benim de onlardan öğreneceğim şeyler var. Onların da tabi ki benden öğreneceği şeyler vardır. Birbirimize katkı sağlayarak inşallah hedeflerimize ilerleyeceğiz."

Eskişehirspor'da profesyonel olan Hasan Hüseyin Acar; Göztepe, Tokatspor, Kayserispor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nde forma giydi.

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