Altınordu’da Bertuğ sevinci

Spor Toto 1. Lig'de bay geçirdiği 4. hafta sonunda rakiplerinin kazanmasıyla 2 puanla düşme hattına gerileyen Altınordu'da Bertuğ Bayar sevinci yaşanıyor. Yaşadığı sakatlıktan kurtulan ve tamamen iyileşerek formuna kavuşan forvet performansıyla da geçer not aldı. Geçtiğimiz cuma günü U-19 takımıyla oynanan antrenman maçında rakip fileleri 2 kez sarsan 25 yaşındaki golcü oyuncu, formaya da göz kırptı. Yaz transfer döneminde Akhisarspor'dan transfer edilen Bertuğ, performansıyla teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

TAKIMIN ÖNEMLİ KOZU OLACAK

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle ligin ilk haftasındaki Gençlerbirliği deplasmanında kadroda yer almayan, Sakaryaspor ve Boluspor (D) randevularında ise oyuna sonradan giren Bertuğ, pazartesi günü iç sahada oynanacak Pendikspor maçında kırmızı-lacivertli ekibin önemli kozlarından biri olacak. İlk 11'i zorlayan golcü yıldızın, Ahmet Dereli ile büyük bir rekabet yaşadığı ifade edildi