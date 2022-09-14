  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu tek tek

Altınordu tek tek

Birinci Lig’de dördüncü maçında 3. beraberliğini alan kırmızı-lacivertli ekip İzmir derbisinde Göztepe karşısında ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor.

14.9.2022

Altınordu tek tek
Spor Toto 1. Lig'de evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, 4. maçında 3. beraberliğini aldı. Geride kalan 4 maçta galibiyeti bulunmayan ve puanını 3'e çıkaran İzmir ekibi maç eksiğiyle 16. sırada kalıp düşme hattından kurtulamadı. Geriye düştüğü karşılaşmada ilk yarının sonunda Ahmet Dereli'nin ayağından bulduğu golle skoru eşitleyen kırmızı-lacivertliler, ikinci yarıda baskı kuramayınca 1 puana razı oldu. Altınordu, pazar günü İzmir derbisinde konuk olacağı Göztepe karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

GÖZLER DERBİYE ÇEVRİLDİ
TEKNİK direktör Ufuk Kahraman, "Oyun kurarken kaptırdığımız topla yediğimiz gol sonucu demoralize olduk. 2. yarıda topa sahip olduk ama 3. bölgeye taşıyamayınca pozisyona girmekte zorlandık. Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Önümüzde Göztepe maçı var, iyi hazırlanacağız" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA