Altınordu tek tek

Spor Toto 1. Lig'de evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, 4. maçında 3. beraberliğini aldı. Geride kalan 4 maçta galibiyeti bulunmayan ve puanını 3'e çıkaran İzmir ekibi maç eksiğiyle 16. sırada kalıp düşme hattından kurtulamadı. Geriye düştüğü karşılaşmada ilk yarının sonunda Ahmet Dereli'nin ayağından bulduğu golle skoru eşitleyen kırmızı-lacivertliler, ikinci yarıda baskı kuramayınca 1 puana razı oldu. Altınordu, pazar günü İzmir derbisinde konuk olacağı Göztepe karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.



GÖZLER DERBİYE ÇEVRİLDİ

TEKNİK direktör Ufuk Kahraman, "Oyun kurarken kaptırdığımız topla yediğimiz gol sonucu demoralize olduk. 2. yarıda topa sahip olduk ama 3. bölgeye taşıyamayınca pozisyona girmekte zorlandık. Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Önümüzde Göztepe maçı var, iyi hazırlanacağız" dedi.

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