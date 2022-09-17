Altınordu’da Ahmet sevinci

Spor Toto 1. Lig'de yarın İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk olacak Altınordu'ya kaptan Ahmet İlhan'dan iyi haber geldi. Kasığındaki ağrıları nedeniyle geçen haftaki Pendikspor maçının 50. dakikasında oyundan alınan tecrübeli sağ kanat oyuncusunun çekilen MR'ında ciddi bir soruna rastlanmadı. Son iki sezonda kırmızı- lacivertli formayla 22 gol atıp, 9 asist yapan Ahmet İlhan Özek, Gürsel Aksel Stadı'ndaki derbide takımının en büyük kozu olacak. Öte yandan arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Pendik karşısında görev yapamayan Şeref'in bu hafta da oynama ihtimali düşük.

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