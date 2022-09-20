Altınordu’nun tadı tuzu yok

Spor Toto Birignci Lig'de deplasmanda çıktığı İzmir derbisinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altınordu, oynadığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremedi. İlk yarısı golsüz sona eren derbide ikinci yarının başında Kürşad'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan kırmızı-lacivertliler, 82. dakikaya kadar direnmesine rağmen penaltıdan kalesinde gol görerek sahadan boynu bükük ayrıldı. Oynadığı 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 3 puanla düşme hattında 16. sırada kalan Altınordu, Play-Off hedefiyle başladığı yeni sezonun ilk haftalarında umduğunu bulamadı.

KAHRAMAN'IN GALİBİYETİ YOK

Geçen sezonun son haftasındaki Boluspor deplasmanında 2-1'lik yenilgiyle göreve başlayan genç teknik direktör Ufuk Kahraman, bu sezon da ilk 5 müsabakada galibiyetle ulaşamadı. Ufuk Kahraman İzmir ekibiyle çıktığı 6 maçta da 3 puanı bir arada göremedi.

ÇOK FAZLA ÜZGÜNÜM

GÖZTEPE derbisini kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten teknik direktör Ufuk Kahraman, "2. yarıya neredeyse 10 kişi başladık. On kişi kaldıktan sonra 5-3-1'e döndük. Hiç hesapta olmayan bir penaltı oldu. Maçı beraberliğe getirebilirdik. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.