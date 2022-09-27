Altınordu’nun şansı tutmuyor

SPOR Toto 1. Lig'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak milli araya 3 puanla 16. sırada giren Altınordu, pazar günü evinde karşılaşacağı 11 puanlı 3. basamaktaki Ankara Keçiörengücü'ne son yıllarda üstünlük kuramadı. İzmir ekibi son 3 sezonda ligde 6 kez karşı karşıya geldiği Başkent ekibine 5 kez mağlup olurken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-lacivertliler, 2019-20 sezonunda rakibine hem evinde hem de deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rakibiyle 2020-21 sezonunda İzmir'de çıktığı randevudan 2-0 yenik ayrılan Altınordu, Ankara'da oynanan maçı 5-3 kaybetti. Geçen sezon deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönen kırmızı- lacivertli takım, seyircisi önündeki karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Altınordu, Keçiörengücü önündeki son galibiyetini 3. Lig'de şampiyon olduğu 2012- 13 sezonunda 4-1'lik skorla almıştı. Altınordu, 9 yıl sonra rakibinin bileğini bükmek istiyor.

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