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Haberler Altınordu Altınordu’nun derdi hücum

Altınordu’nun derdi hücum

28.9.2022

Altınordu’nun derdi hücum

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, milli maçlar nedeniyle verilen arada hücum çalışmalarına ağırlık verdi. İlk 5 haftada 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak düşme hattında kalan kırmızı- lacivertliler 5 gol atıp, 8 gol yedi. Teknik heyet lige verilen arada özellikle takımın skor üretme sorununa eğildi. Mücadele gücü ve oyunda kalma anlamında başarılı olduklarını dile getiren teknik direktör Ufuk Kahraman, en büyük sıkıntıyı üçüncü bölgede yaşadıklarını söyledi.

İlk 5 maçta buldukları pozisyonları gole çevirmede eksik kaldıklarını ifade eden teknik patron Ufuk Kahraman, "Son olarak Manisa Futbol Kulübü ile oynadığımız hazırlık maçında fazla forma şansı bulamayan oyuncularımızı görme şansımız oldu. Üçüncü bölge girişlerimiz fazlaydı. Oyuncularımın oyun taktiğine sadık kalmaları sevindirici. Umarım bu performansımız Keçiörengücü ile oynayacağımız maça da yansır" diye konuştu.

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