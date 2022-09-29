İzmir zor virajda

Spor Toto 1. Lig'de iki İzmir temsilcisi Altay ve Altınordu, milli ara dönüşü zorlu maçlara çıkacak. Ligde 5 puanı bulunan Altay Cumartesi lider Eyüpspor; 3 puanla ateş hattında yer alan Altınordu ise Pazar günü 3. sıradaki Keçiörengücü ile oynayacak. İki kritik karşılaşma da İzmir'de oynanacak. Ligde son üç maçı 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile kapatarak 5 puan toplayan Altay, düşme hattının iki puan üzerinde konumlanıyor.

ZİRVEYE DARBE VURACAKLAR

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu ise oynadığı 5 maçta beklemediği sonuçlar aldı. Kırmızı-lacivertliler, 3 puanla düşme hattında yer alırken Keçiörengücü önünde şanssızlığını kırmak istiyor. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen her iki İzmirli, liderlik mücadelesindeki rakiplerini devirip zirveye darbe vurmayı planlıyor.

"HEDEF 3 PUAN"

LİGİN en güçlü takımıyla karşılaşacaklarını dile getiren Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Milli takım arasını iyi değerlendirdik. Çocuklar çok iyi çalıştı. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Eyüpspor buraya lider geliyor. Taraftarlarımızı mutlu edecek skoru almak için her şeyi yapacağız. İzmir'e lider gelen Bodrumspor'u yenmiştik, Eyüpspor'u da güzel bir oyunla mağlup etmek istiyoruz" dedi

"ŞANSSIZLIĞIMIZI BU KEZ KIRACAĞIZ"

ALTINORDU Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, kritik Keçiörengücü maçında şanssızlıklarını kırmak istediklerini ifade etti. Genç çalıştırıcı, "Keçiörengücü'nü iyi analiz ettik. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz de bir an önce galibiyet alarak çıkışa geçmek istiyoruz. Taraftarlara çok ihtiyacımız var" dedi. Bu arada yönetim, son olarak Göztepe ile oynanan derbide direkt kırmızı kart görerek 2 maçtan men edilen Kürşad Sürmeli'nin cezasının düşürülmesi için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

■ BERKE ÖZBAY