Altınordu nereye?

Spor Toto 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, 2022- 2023 sezonunda en kötü başlangıç serisini yakaladı. Milli ara dönüşü Keçiörengücü'ne sahasında 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen İzmir ekibi, 1. Lig'de geçirdiği son 9 sezonun en kötü performansını yakaladı. Kırmızı- lacivertliler, Başkent ekibi karşısında aldığı yenilgiyle 6 maçta, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile sadece 3 puan alabildi. Altınordu ilk 6 haftalar baz alındığında en az puanı alarak düşme potasından bir türlü kurtulamadı.

KALESİNDE 12 GOL GÖRDÜ

Kırmızı-lacivertliler, 9 yıllık süreçte en iyi başlangıcını yaptığı 2020-2021 sezonunda 6 hafta sonunda 12 puan toplamış ve Play-Off Finali'nde Altay'a yenilerek Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Altınordu'nun şimdiye kadarki en kötü başlangıcında ise, 2014-15, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 5 puan elde edebilmişti. Kırmızı-lacivertli ekip ayrıca 6 maçlık periyotta kalesinde 12 gole engel olamazken, en çok yediği ikinci sezonunu yaşadı. Altınordu, Ankara Keçiörengücü yenilgisiyle ligde bir basamak daha gerileyerek 17. sıraya kadar düştü.

"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

GEÇEN sezon son hafta oynanan Bolu maçıyla takımın başına geçen Ufuk Kahraman, teknik direktör olarak görev yaptığı 7 maçta da galibiyet yüzü göremedi. 7 maçta, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan genç çalıştırıcı Keçiörengücü yenilgisi sonrası oldukça üzgündü. Kahraman, "Evimizde bir üç puan daha kaybettik. Sistemli ve formda olan bir rakibe kaybettik. Ahmet İlhan, Safa Kınalı, Şeref gibi eksiklerimiz vardı. Erken golü bulup iyi başladık ama yediğimiz golün ardından oyundan düşmemiz beni üzen taraf. Organize oynamaya çalışan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Rakibimiz bunu çok iyi yaptı. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Önümüzde bir Tuzlaspor maçı var. Bunların hepsini telafi edeceğiz. Beş öz kaynak oyuncumuzla oynadık, onların performansını artırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı

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