Altınordu’da sıra gençlerde

Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 6 maçta 3 puan toplayarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da genç futbolculara forma şansı doğdu. İzmir ekibinde ilk 5 müsabakada gençlerin büyük bölümü görev beklerken, iç sahada 4-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Ankara Keçiörengücü maçında ilk 11'de öz kaynaktan yetişen 5 isim yer aldı. Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın önümüzdeki haftalarda genç oyunculara daha fazla görev vermeyi planladığı öğrenildi. Keçiörengücü maçında kaleci Ali Emre, sağ bek Rahmi, sol bek Yusuf Can, orta saha oyuncusu Metehan ve kanat oyuncusu Emircan ilk 11'de şans bulurken, oyuna sonradan giren Sami, Emre, Muzaffer ve Furkan'la birlikte 9 genç de sahaya çıktı.

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