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Haberler Altınordu Altınordu zafer peşinde

Altınordu zafer peşinde

Ligde galibiyeti olmayan İzmir ekibi saat 13.30’da Tuzlaspor’a konuk olacak

9.10.2022

Altınordu zafer peşinde
SPOR Toto 1. Lig'de düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, bugün Tuzlaspor'un konuğu olacak. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Caner Ak yönetecek. Ligde oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alıp 3 puanla ateş hattında yer alan Altınordu, 9 puan toplayan Tuzlaspor'u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. İzmir ekibinde kırmızı kart cezası devam eden Kürşad forma giyemeyecek. İyileşen Ahmet İlhan, Safa ve Şeref'in durumları ise maç saatinde netleşecek. "Takımın kazanma zamanı geldi" diyen Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Hep böyle devam etmeyecek. Kırılma anı olacak ve Altınordu'yu herkes izleyecek" diye konuştu.
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