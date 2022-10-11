Ahmet var, sorun yok

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor galibiyetiyle ilk 3 puanını alan Altınordu, galibiyet golüne imza atan kaptan Ahmet İlhan Özek'in dönüşle kendine geldi. İzmir ekibinin topladığı 6 puanda da 4 gole ulaşan Ahmet İlhan'ın katkısı oldu. İlk hafta deplasmanda 3-3 sona eren Gençlerbirliği maçında 2 kez rakip fileleri sarsan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 1-1 biten Bolu deplasmanında kullandığı 2 penaltıdan birini gole çevirmişti.

İZMİR EKİBİNİ SIRTLADI

YİNE 1-1 biten Pendik randevusunda asist yapan futbolcu, son olarak Tuzlaspor'u yıkan isim oldu. İstanbul'da şık golle Altınordu'yu zafere taşıyan usta futbolcu, İzmir ekibine umut oldu. Altınordu Ahmet İlhan'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı Göztepe ve Keçiörengücü maçlarından eli boş ayrılmıştı.

KAHRAMAN'DAN SİFTAH

ALTINORDU Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, takımın başında yer aldığı 8. maçında ilk galibiyetini elde etti. Kahraman, "Altınordu organizasyonu büyük bir kulüp. Her futbolcumuza, her çalışanımıza ihtiyacımız var. Maç kazanamama psikolojini de yenmiş olduk. Oyuncularımı kutluyorum" dedi