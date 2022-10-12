En duygusal maç

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek galibiyetle tanışan Altınordu'da teknik direktörlük kariyerinin ilk zaferini yaşayan Ufuk Kahraman, bu hafta hem duygusal hem de taktiksel açıdan zor bir maça çıkacak. Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek İzmir ekibinin genç teknik patronu, kırmızı-lacivertli kulüpte 10 yıl boyunca yardımcılığını üstlendiği Hüseyin Eroğlu'na karşı ciddi bir sınav verecek. Teknik patron Ufuk Kahraman, Samsun temsilcisine görevde olduğu 2 haftada 4 puan kazandıran ustası Eroğlu'na ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Bu sezona kadar teknik direktörlük kariyerinin tamamını Altınordu'da geçiren Hüseyin Eroğlu da memleketi İzmir'de eski takımına karşı duygusal bir maça çıkacak.

AMACIMIZ 3 PUAN

Kahraman, "Altınordu'da 10 yıl birlikte çalıştık. O beni, ben de onu iyi tanıyorum. Oyun felsefemizi biliyoruz. Hem oyuncular hem de teknik ekipler adına güzel ve heyecanlı bir karşılaşma olacak. Duygusal bir ortamda keyifli bir maç izletmek istiyoruz. Samsun kadro kalitesi anlamında ligde ilk 3 takım içinde. Onların eksik yanlarını çalışacağız, 3 puan için mücadele edeceğiz" dedi. Altınordu, Samsun ile oynadıktan sonra üst üste düşme potasındaki Denizli (D) ve Y.Malatya (İ) ile karşılaşacak. Daha sonra lider Eyüp'e konuk olacak olan İzmir ekibi, İzmir derbisinde ateş hattındaki Altay ile kozlarını paylaşacak.