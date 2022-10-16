Altınordu bir harika

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta mücadelesinde Altınordu evinde Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. 10. dakikada orta sahada taç çizgisine yakın bir bölgede konuk ekipten Tanque, Rıdvan'a yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Tarık Güldal, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek Tanque'ye direkt kırmızı kart gösterdi. 25'te ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ahmet İlhan'ın sol ayağıyla yaptığı plasede kaleye giden topu kaleci Szumski parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

AHMET İLHAN GOLLERİNE DEVAM ETTİ

53'te soldan Ali Dere'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Kubilay sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 58'de kaleci Szumski ceza sahasında Ahmet İlhan'ı indirince Hakem Güldal penaltı noktasını gösterdi. 60'ta penaltı vuruşunda topun başına geçen Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0. 90+3'te uzak mesafeden Alim'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Emre'nin son anda çeldiği topu Ahmet tamamladı: 2-1. Müsabakayı Altınordu 2-1 kazandı.

HASRET GİDERDİLER

10 yıl boyunca Altınordu'nun teknik direktörlüğünü yapan Hüseyin Eroğlu ile yardımcılığını yapan Ufuk Kahraman bu kez birbirine rakip oldu. İzmir ekibinin şu anki teknik direktörü Kahraman ve Samsunspor'un başına geçen Eroğlu dün oynanan maçta hasret giderdi. Kahraman ile A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun Ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler mücadelese öncesi Eroğlu'na çiçek takdim etti.

KAHRAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Samsunspor'u ağırladıkları mücadelede kadroda iki değişime gitti. Genç teknik adam geçen hafta Tuzlaspor karşısında sahaya sürdüğü Şeref ve Emircan'ın yerine Ahmet İlhan ve kart cezasını tamamlayan Kürşad'ı ilk 11'e monte etti. İzmir ekibinde Volkan, Şeref, Emircan ve Bertuğ gibi isimler ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Mini Yorum/ BERKE ÖZBAY

HEP BÖYLE KAL ALTINORDU

ALTINORDU için gece duygusal başladı. Uzun süre İzmir ekibinde çalışan Hüseyin hoca için de, uzun süre yardımcılığını yapan Ufuk hoca için de, kırmızı-lacivertli oyuncular için de zor bir maçtı. Mücadelenin hemen öncesinde Altınordulu futbolcular eski hocalarıyla hasret giderdi. Maça gelirsek, İzmir ekibi güçlü rakibi karşısında mücadeleci, savaşçı ruhunu sonunda ortaya koyabildi. Altınordu, büyük yatırımlar yapan ligin iddialı ekiplerinden Samsunspor karşısında maçın büyük bölümünde oyunun hakimiydi. İzmir ekibi, kendine inanan, güvenen bir ekip olarak sahaya çıkmıştı. Savunmada ve hücumda takım olarak ayakta duran, diri bir takım görüntüsü çizdi. İlk yarıda rakibin gördüğü kırmızı kart da Altınordu'nun işini kolaylaştırdı.

GALİBİYETİ HAK ETTİLER

Özlediğimiz, alıştığımız Altınordu'yu seyretme fırsatı bulduk. Ahmet İlhan için ayrıca bir parantez açmak gerekirse, O'nun için takımın her şeyi desek yanlış olmaz. Yokluğunda tökezleyen, eli ayağı birbirine karışan bir takım izlerken, varlığında ayakları yere sağlam basan, olgun futbol oynayan, pes etmeyen bir takım seyrediyoruz. Attığı goller, takım arkadaşlarını yönlendirmesiyle gerçek bir kaptan olduğunu seyircilere bile hissettiriyor. O dümendeyken, Altınordu için sorun yok. Ufuk hoca ise yardımcılığını yaptığı Hüseyin hoca karşısında aldığı bu galibiyetle herkese "boynuz kulağı geçti" dedirtti. Ufuk hocanın Emircan hamlesi maçın kırılma anıydı. Emircan dikine oynamaktan asla vazgeçmedi, rakiplerini öylesine zorladı ki, galibiyetin bir kısmını da O'na yazmak lazım. Geniş perspektiften baktığımızda ise Altınordulu futbolcuların hepsi ellerinden geleni yaptılar. Oynadıkları oyundan zevk aldılar, mücadeleyi hiç bırakmadılar ve galibiyeti hak ettiler... Galibiyet yakışıyor, hep böyle kal Altınordu.