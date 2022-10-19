Altınordu’ya gençlik aşısı

SPOR Toto 1. Lig'de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Altınordu'ya, kupada Sapanca Gençlik randevusunu öncesi gençlik aşısı vuruldu. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda bugün Sapanca ekibi ile karşılaşacak kırmızı-lacivertli ekip, Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) 6 futbolcu takviyesi yaptı. İzmir temsilcisi, bugünkü maçın kamp kadrosuna ALFA U18/19 Takımı'ndan Hasan Berat Kayalı, Mustafa Kocabaş, Mehmet Ablay, Furkan Yöntem, Yusuf Talga ve Abdullah Soğucak'ı dahil etti.

ASLAR DİNLENECEK

TEKNİK direktör Ufuk Kahraman'ın Sapanca Gençlik önünde bugün bu oyunculardan birkaçına on birde şans verebileceği öğrenildi. Kahraman'ın ayrıca cumartesi günkü Denizli maçını da düşünerek asları dinlendirmesi bekleniyor. Ligde son Tuzla ve Samsunspor maçlarını kazanarak ateş hattından çıkan Altınordu, kupa maçını da kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor.