Dışarıda aslan evinde kuzu

Spor Toto Birinci Lig'de oynadığı son maçlarda yakaladığı önemli çıkışla gözünü Play-Off'a diken Altınordu, iç ve dış saha performansıyla dikkat çekiyor. Ligde 10 haftada 12 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, evinde sadece 4 puan toplarken, deplasmandan ise 8 puan getirmeyi bildi. Evinde 4 maça çıkan İzmir ekibi, Sakarya ve Keçiörengücü'ne boyun eğerken, Pendik ile berabere kaldı, sadece Samsunspor'dan üç puanı almasını da bildi.

RAKİP YENİ MALATYASPOR

Taraftarı önünde 8 puan kaybeden Altınordu, son üç haftada art arda aldığı 3 galibiyetle yakaladığı çıkışı evindeki performansına da yansıtmak istiyor. Cuma günü ateş hattına demir atan Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçta hem galibiyet serisini 4 maça çıkarmak, hem de iç saha karnesini düzeltmek istiyor.

BERKE ÖZBAY