Altınordu sağlam basıyor

Spor Toto 1. Lig'de üst üste 3 galibiyet alarak çıkışını sürüden Altınordu, düşme potasındaki rakibi Yeni Malatyaspor'u ciddiye alıyor. Play-Off için umutlanan kırmızı-lacivertliler, 6 puanla 17. sıradan kurtulamayan rakibi karşısında hata yapmamak adına dersini iyi çalıştı. Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Malatya ekibi ile ilgili, "Rakibimiz, Göztepe maçında galibiyeti kaçıran takımdı. Çok iyi oynadılar. Bu maçı baştan sona izledik. Eksilerini ve artılarını not ettik. Rakibimizin zayıf noktalarını analiz ettik. Rakibimizin gücünün farkındayız. Buna yönelik çalıştık" diye konuştu. Futbolcularından da rehavete kapılmadan maça odaklanmalarını isteyen Kahraman, takımın yakaladığı çıkışla ilgili ise "Mevkisel performanslar arttı. Koşu mesafelerini artırdık. Bireysel performansların iyileşmesi takımın yükselişine katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

DOĞANCAN BİNGÖL