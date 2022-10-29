Altınordu fena dağıldı

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. 3 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen kırmızı-lacivertliler sahadan üzgün ayrıldı. 7. dakikada Yeni Malatya'dan Doğukan, sağ kanattan topu penaltı noktası üzerine ortaladı. Topla buluşan Haqi, şutu çekti. Top az farkla auta çıktı. 17'de çizgiye inen Ali Dere, topu ceza sahasına ortaladı. Ahmet İlhan gelişine vole vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak direkten auta gitti. 43'te Malle, Doğukan'ın pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunu kullanan oyuncu topu az farkla auta gönderdi.

GOLLER 2. YARIDA GELDİ

48'de Buğra'nın gönderdiği uzun pas Doğukan'ın önünde kaldı. Doğukan ceza sahasına girerek ayak içiyle kalecinin sağına şutunu gönderdi. Top ağlarla buluştu. 0-1. 58'de Şeref, ceza yayı üzerinden şutunu kullandı. Top çerçeveyi bulmadı. 66'da Altınordu savunması topu kaleciye göndermek istedi. Kısa kalan pası Haqi önünde buldu. Kaleciyi çalımlayan oyuncu topu ağlara gönderdi. 0-2. 74'te Buğra ceza sahası dışından sert bir şekilde şutunu kullandı. Kalecinin önünden seken top ağlarla buluştu. 0-3 Altınordu mücadeleyi 3-0 kaybetti.

KAHRAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Yeni Malatyaspor'u konuk ettikleri mücadelede, oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 2 değişiklik yaptı. Denizlispor maçındaki ilk 11'den farklı olarak sakatlığı bulunan Ahmet Dereli yerine Bertuğ, Yusuf Can yerine ise Safa'yı tercih etti.