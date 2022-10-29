  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu fena dağıldı

Altınordu fena dağıldı

İzmir ekibi, evinde Yeni Malatyaspor’a farklı yenildi, büyük şok yaşadı. Üst üste üç galibiyet alarak çıkışa geçen kırmızı-lacivertli takımın serisi sona erdi. Konuk ekibin golleri 48. dakikada Doğukan, 66. dakikada Haqi Osman ve 74. dakikada Buğra'dan geldi

29.10.2022

Altınordu fena dağıldı

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. 3 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen kırmızı-lacivertliler sahadan üzgün ayrıldı. 7. dakikada Yeni Malatya'dan Doğukan, sağ kanattan topu penaltı noktası üzerine ortaladı. Topla buluşan Haqi, şutu çekti. Top az farkla auta çıktı. 17'de çizgiye inen Ali Dere, topu ceza sahasına ortaladı. Ahmet İlhan gelişine vole vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak direkten auta gitti. 43'te Malle, Doğukan'ın pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunu kullanan oyuncu topu az farkla auta gönderdi.

GOLLER 2. YARIDA GELDİ
48'de Buğra'nın gönderdiği uzun pas Doğukan'ın önünde kaldı. Doğukan ceza sahasına girerek ayak içiyle kalecinin sağına şutunu gönderdi. Top ağlarla buluştu. 0-1. 58'de Şeref, ceza yayı üzerinden şutunu kullandı. Top çerçeveyi bulmadı. 66'da Altınordu savunması topu kaleciye göndermek istedi. Kısa kalan pası Haqi önünde buldu. Kaleciyi çalımlayan oyuncu topu ağlara gönderdi. 0-2. 74'te Buğra ceza sahası dışından sert bir şekilde şutunu kullandı. Kalecinin önünden seken top ağlarla buluştu. 0-3 Altınordu mücadeleyi 3-0 kaybetti.

KAHRAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Yeni Malatyaspor'u konuk ettikleri mücadelede, oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 2 değişiklik yaptı. Denizlispor maçındaki ilk 11'den farklı olarak sakatlığı bulunan Ahmet Dereli yerine Bertuğ, Yusuf Can yerine ise Safa'yı tercih etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA