Altınordu’da seri bozuldu

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardaki önemli rakiplerinden Yeni Malatyaspor'a evinde 3-0 yenilen Altınordu, 3 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Doğanlar Stadı'ndaki karşılaşmaya favori olarak çıkan kırmızılacivertliler ikinci yarıda yediği 3 golle rakibine boyun eğdi. Tuzlaspor, Yılport Samsunspor ve Altaş Denizlispor galibiyetleriyle üst sıralara tırmanan Altınordu, bu sonuçla ateş hattındaki rakipleriyle puan farkını açamadı. Teknik direktör Ufuk Kahraman, ilk yarıda girilen gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.



'BİREYSEL HATALAR YAPTIK'

GOLSÜZ sona eren ilk 45'te 4 net fırsat yakaladıklarını ifade eden genç teknik adam, "Tamamen pozisyon gereği ve bireysel olarak yapılan hatalardan yediğimiz 3 gol var. Bizim için önemli bir virajdı, kazanmak istiyorduk. Üzgünüz, bu kaybı deplasmanda Eyüpspor maçıyla da telafi etmeyi istiyoruz" dedi.

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