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Haberler Altınordu Bucaspor kolay geçit vermiyor

Bucaspor kolay geçit vermiyor

3.11.2022

Bucaspor kolay geçit vermiyor
TFF 2. Lig'de Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928, savunmada gösterdiği performansla alkış topladı. 12 haftada kalesinde 6 gol görerek maç başına 0,72'lik ortalama tutturan İzmir temsilcisi, rakiplerine fazla gol şansı vermedi. Sarı-lacivertliler, kalesinde 4 gol gören Karacabey ile birlikte ligde en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduruyor. Lokman ve Mazlum gibi deneyimli savunmacılarının performansıyla rakiplerine adeta duvar ören Buca, Kıvanç'ın kritik kurtarışlarıyla da ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Ofansif futbol oynayan ancak savunma hattında da fırsat tanımayan Dumlupınar'ın öğrencileri liderlik yolunda sağlam savunmasına çok güveniyor.

■ DOĞANCAN BİNGÖL
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