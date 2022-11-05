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Haberler Altınordu Altınordu’da Dereli kayıp

Altınordu’da Dereli kayıp

Kırmızı-lacivertli takımın deneyimli golcüsü 9 maçta sadece 1 gol.

5.11.2022

Altınordu’da Dereli kayıp
TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da deneyimli hücum oyuncusu Ahmet Dereli büyük hayal kırıklığı yarattı. Ateş hattından uzaklaşma mücadelesi veren ve 12 puanla 13. sırada bulunan sarı-lacivertlilerde gol yükünü 7 kez fileleri sarsan kanat oyuncusu Ahmet İlhan çekerken, İzmir ekibi Ahmet Dereli'den aynı katkıyı göremedi. Ligin 4. haftasında Pendikspor karşısında attığı golün ardından suskunluğa bürünen tecrübeli forvetin, 9 karşılaşmada sadece bir kez ağları sarsması Altınordu'yu olumsuz etkiledi. Teknik direktör Ufuk Kahraman, Ahmet Dereli'nin performansının artması için oyunu ile özel olarak ilgileniyor. 30 yaşındaki futbolcu lider Eyüpspor ile oynanacak olan kritik müsabakada gol hasretine son vermek istiyor.

■ DOĞANCAN BİNGÖL
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