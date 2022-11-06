Altınordu zor virajda

Spor Toto 1. Lig'de tehlike bölgesinden uzaklaşmak isteyen Altınordu bugün deplasmanda lider Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak. Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 12. hafta mücadelesinde Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan yayımlanacak. İzmir ekibi ligde Tuzla, Samsun ve Denizlispor'u yendikten sonra geçen hafta evinde düşme potasındaki Yeni Malatya'ya 3-0 yenilerek yara almıştı.

10 maçta 12 puanla düşme potasının 2 puan üzerinde yer alan kırmızı- lacivertliler, iç sahada 6'da 6 yaparak zirveye kurulan İstanbul ekibini yenerek İzmir'e 3 puanla dönmek istiyor. Altınordu'da sakatlıktan yeni çıkan Hasan Hüseyin, Ahmet Dereli ve Emircan'ın durumları belirsiz. Ligde evinde oynadığı 5 maçta 4 puan alan Altınordu, dış sahada ise 5 karşılaşmada 8 puan topladı. Bu performansıyla dikkat çeken İzmir ekibi deplasman zaferlerine yenisini eklemek istiyor.