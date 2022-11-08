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Haberler Altınordu Altınordu düşüşe geçti

Altınordu düşüşe geçti

Malatya’dan sonra Eyüpspor’a kaybeden İzmir ekibi yeniden tehlike bölgesine kadar geriledi.

8.11.2022

Altınordu düşüşe geçti

Spor Toto 1. Lig'de evinde aldığı 3-0'lık Yeni Malatyspor mağlubiyetinin ardından deplasmanda lider Eyüpspor'a 2-1 yenilen Altınordu, Play-Off hedefinden uzaklaşıp tehlikeli bölgeye yaklaştı. İlk galibiyetini 7'nci haftada deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek aldıktan sonra Samsunspor ve Denizlispor (D) galibiyetleriyle 3 maçlık seri yakalayan kırmızı-lacivertliler, son 2 randevudan eli boş ayrıldı. Ligde 12 puanda kalan İzmir ekibinin Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı son 2 haftada aldığı yenilgilerle 2'den 6'ya yükselirken, düşme potasıyla arasındaki puan farkı ise 4'ten 2'ye düştü. Altınordu bu periyotta 3 basamak gerileyerek ateş hattının 1 basamak üzerine 15'inci sıraya yerleşti. Bu haftada derbide Altay ile kozlarını paylaşacak kırmızı-lacivertli takımda sağ bek Rıdvan sarı kart cezalısı durumuna düştü.


Eyüpspor maçında 1 gol atan Ahmet İlhan golü, 31 yıl önce 6 Kasım'da vefat eden babasına armağan etti.

KAHRAMAN: DEMORALİZE OLDUK
Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Eyüp deplasmanının zor olacağını biliyorduk, planlarımızı ona göre yaptık. İlk yarı çok fazla etkili olamadık. İkinci yarı önde baskı yapmaya çalıştık. Yediğimiz bir duran top ve kaybedilen top sonrası yediğimiz gol demoralize etti. Sakatlıklar ön taraftaki direncimizi düşürdü. Bu mağlubiyeti Altay maçında telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.

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