Altınordu havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme mücadelesinde Altınordu, Ege derbisinde Tire Gazi Mustafa Kemal Stadı'nda oynanan maçta Bodrumspor'a 1-0 mağlup oldu ve kupaya havlu attı. Uzatmalara giden maçın sonucunu duran toptan bulduğu golle Mert belirledi. 3. dakikada Erdem, Altınordu savunmasında yaşanan karambol nedeniyle topu ceza yayı üzerinde önünde buldu. Rakiplerini çalımlayan oyuncu şutunu kullandı. Top az farka auta çıktı. 38'de sağ kanattan Sami'nin rakiplerini çalımlayarak ortaladığı topa iyi yükselerek vuruşunu yapan Gökberk, meşin yuvarlağı az farkla auta gönderdi. İlk yarı bu sonuçla 0-0 tamamlandı.

GOL UZATMA DAKİKALARINDA GELDİ

54'te kaleci Bahri'nin diktiği topla ceza yayı üzerinde Koray buluştu. Seken topa sert vuruş yapan oyuncu topu auta gönderdi. İkinci yarıda da gol olmadı ve uzatma dakikalarına geçildi. 102'de sağ kanatta topla buluşan Mert, topu penaltı noktası üzerine ortaladı. Gelişine vuran Erdem meşin yuvarlağı auta gönderdi. 107'de Mert, ceza sahası önünden kullandığı sert serbest vuruşu ağlarla buluşturdu: 0-1. Maç bu sonuçla sona erdi ve Altınordu kupaya veda etti.