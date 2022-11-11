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Haberler Altınordu Altınordu’nun gözü ligde

Altınordu’nun gözü ligde

Ligde ve kupada art arda yenilgiler alan İzmir ekibi Altay önünde 3 puan alarak tekrar çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor

11.11.2022

Altınordu’nun gözü ligde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, üst üste gelen mağlubiyetlerden sonra Altay derbisini kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. Spor Toto 1. Lig'e üç maçlık galibiyet serisiyle Play-Off umudunu artıran ancak son iki maçta Yeni Malatya ve Eyüp'e yenilerek düşüşe geçen İzmir ekibi, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında da Bodrumspor'a yenilerek hüsran yaşamıştı. Artık tek kulvarda yoluna devam edecek olan kırmızı-lacivertlilerde gözler tamamen Altay ile pazar günü oynanacak olan derbi karşılaşmasına çevrildi. Altay'la oynayacakları derbiye konsantre olduklarını dile getiren teknik patron Ufuk Kahraman, "Derbiler her iki takımın da yüksek konsantre olarak çıktığı karşılaşmalar. Keyifli ve seyir zevki yüksek mücadele olacaktır.

DERBİDE İKİ EKSİK VAR
Takımın moral ve motivasyonu son derece iyi durumda. Derbiye hazırlanıyoruz" dedi. Altınordu'da derbide sakat olan Ahmet Dereli ve cezalı Rıdvan forma giyemeyecek. Emircan'ın durumu belirsizliğini koruyor.

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