Altınordu’nun tadı kaçtı

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu'da işler yolunda gitmiyor. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak ilk galibiyetini aldığı 8. haftadan itibaren üçte üç yaparak çıkışa geçen kırmızı-lacivertliler, son üç maçında ise yenilgiden kaçamadı. İzmir derbisinde önceki gün evinde ağırladığı Altay'a taraftarı önünde boyun eğen İzmir ekibi, büyük hüsran yaşadı. Aldığı sonuçlarla yeniden ateş hattına gerileyen kırmızı-lacivertlilerde keyifler kaçtı. Oynadığı 12 maç sonunda sadece 12 puan toplayan Altınordu kendisine 16. sırada yer buldu. Kırmızı- lacivertli ekip, bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratırken geride kalan 13 haftanın 6'sını düşme potasında geçirdi, alt sıralarla bağını koparamadı.

"HÜCUMDA SORUN YAŞADIK"

ALTINORDU Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Altay maçı sonrası, "Maç ısınmasında Ali Emre'nin sakatlanması da moralimizi bozdu. İki net pozisyonumuz var, bunları değerlendiremedik. Gol bulamadıkça rakip 10 kişi de olsa direnci artıyor. Topa sahip olmaya çalıştık ama sonuçlandırmalarda sıkıntı yaşadık. Hamle şansımız da az olunca gol üretmede problemler yaşadık. Üzgünüz" dedi.

BERKE ÖZBAY