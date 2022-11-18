  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu yerinde saydı

Altınordu yerinde saydı

Ligde 13 haftada 12 puanla 16. sırada düşme hattında yer alan İzmir ekibi, geçtiğimiz yılın aynı dönemini de tehlike bölgesinde geçirmişti

18.11.2022

Altınordu yerinde saydı

SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu yerinde sayıyor. Şampiyonluk hedefiyle başladığı bu sezon 13 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 12 puan toplayan ve 16. sırada düşme hattında yer alan İzmir temsilcisi, geçen yılın tekrarını yaşadı. Kırmızı-lacivertliler, kümede kalmayı son haftalarda garantilediği geçen sezonun 13. haftasını da ateş hattında geçirmişti. Altınordu, geçen sezon aynı süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik, 9 yenilgi ile hanesine yalnızca 10 puan yazdırmış ve kendisine düşme hattında 18. basamakta yer bulmuştu. Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 6 maçta galibiyet hasreti çeken İzmir temsilcisi, ardından oynadığı üç maçta rakiplerini kayıpsız geçmeyi bilse de devamını getiremedi.

SON ÜÇ MAÇI DA KAYBETTİ
TUZLA, Samsun ve Denizli'yi yenmeyi başaran Altınordu, oynadığı son üç karşılaşmada yine 3 puanı bir arada göremedi. Altınordu, yarın Adanaspor deplasmanında yeni bir sayfa açmak istiyor.

BERKE ÖZBAY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA