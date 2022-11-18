Altınordu yerinde saydı

SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu yerinde sayıyor. Şampiyonluk hedefiyle başladığı bu sezon 13 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 12 puan toplayan ve 16. sırada düşme hattında yer alan İzmir temsilcisi, geçen yılın tekrarını yaşadı. Kırmızı-lacivertliler, kümede kalmayı son haftalarda garantilediği geçen sezonun 13. haftasını da ateş hattında geçirmişti. Altınordu, geçen sezon aynı süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik, 9 yenilgi ile hanesine yalnızca 10 puan yazdırmış ve kendisine düşme hattında 18. basamakta yer bulmuştu. Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 6 maçta galibiyet hasreti çeken İzmir temsilcisi, ardından oynadığı üç maçta rakiplerini kayıpsız geçmeyi bilse de devamını getiremedi.

SON ÜÇ MAÇI DA KAYBETTİ

TUZLA, Samsun ve Denizli'yi yenmeyi başaran Altınordu, oynadığı son üç karşılaşmada yine 3 puanı bir arada göremedi. Altınordu, yarın Adanaspor deplasmanında yeni bir sayfa açmak istiyor.

BERKE ÖZBAY