Altınordu’nun yüzü gülmüyor

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, Adanaspor deplasmanında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. Mağlubiyet serisini 4 maça çıkaran kırmızılacivertliler ateş hattından yine çıkamadı. 17. dakikada Tetteh, sol kanattan topu ceza sahasına kavisli bir şekilde ortaladı. Jallow ortalanan topa gelişine sert vurdu top az farkla auta çıktı. 20'de Burak sağ kanattan topu ortalayarak Tetteh ile buluşturdu. Bu oyuncunun gelişine şutunda top direkte patladı. 29'da sağ kanatta topla buluşan Burak, önce savunma hattını ardından da kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0. 41'de Ahmet İlhan göğsüyle topu Şeref'in önüne indirdi. Şeref rakip takım oyuncularının müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. 43'de Ahmet İlhan atışı gole çevirdi: 1-1.

PENALTI KARARI İPTAL EDİLDİ

55'de Tetteh, ceza sahası içinde şutunu kullandı. Top Metehan'a çarptı. Rakip takım oyuncuları penaltı beklentisiyle hakeme itirazda bulundu. VAR'a giden pozisyondan penaltı kararı çıkmadı. 77'de ceza sahası yan çizgisinden Hasan şutunu kullandı. Kaleci topu tokatlayarak uzaklaştırdı. 80'de Tetteh, ceza sahası dışından şutunu kullandı, Rahmi'den seken top kaleye yöneldi. Kaleci son anda parmaklarıyla topu auta çeldi. 90+4'te Benasser, kullandığı serbest vuruşta pasını Leya ile buluşturdu. Penaltı noktası üzerinden şutunu kullanan oyuncu topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Müsabaka 2-1 Adanaspor üstünlüğüyle bitti.

KAHRAMAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Altınordu'nun deplasmanda Adanaspor'a konuk olduğu karşılaşmada teknik direktör Ufuk Kahraman kadroda üç değişiklik yaptı. İzmir temsilcisinde Yusuf Arslan, Yusuf Can Esendemir, Abdullah Soğucak'ın yerine sakatlığını atlatan Erdi, Hasan Hüseyin ve Kubilay forma giydi. Kırmızı-lacivertlilerde Altay maçından önce sakatlanan kaleci Ali Emre, Ahmet Dereli ve Emircan Gürlük kadroda yer almadı.

ALİ DERE SAKATLANDI

KIRMIZILACİVERTLİLERDE mücadeleye ilk 11'de başlayan Ali Dere rakibiyle girdiği mücadele sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 39. dakikada yerini Yusuf Can Esendemir'e bırakan Ali'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.