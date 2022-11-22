SPOR Toto Birinci Lig'de üst üste dört maçını da kaybederek 12 puanda kalan ve ateş hattına demir atan Altınordu'da değişim rüzgarı esiyor. Ligde üçte üç yaptıktan sonra Adanaspor'a da yenilerek dört maçlık yenilgi serisine engel olamayan teknik direktör Ufuk Kahraman'ın sistem ve kadroda rotasyona gitmeyi planladığı öğrenildi.

İzmir ekibinde Kahraman'ın özellikle defans hattında değişime gitmesi beklenirken, üçlü savunmadan dörtlü savunmaya geçebileceği de kaydedildi. Geride kalan 13 maçta 23 gol yiyerek kalesinde en çok gol gören ekiplerden biri olan kırmızı- lacivertliler, oynadığı 13 maçın 12'sinde gol yerken, sadece deplasmanda 1-0 kazanılan Tuzlaspor müsabakasında kalesini gole kapattı.

ASLAR KULÜBEYE ÇEKİLECEK

SAVUNMA hattında bir türlü bekleneni veremeyen as oyuncuları kulübeye çekmeyi planlayan teknik patron Ufuk Kahraman'ın stoperde Volkan ve Erdi'yi dinlendirmesi bekleniyor. Bu isimlerin yerine geride Yusuf Can Esendemir ve Yusuf Arslan'ın forma giymesi beklenirken değişim, önümüzdeki hafta pazartesi günü İzmir'de oynanacak olan Manisa FK maçında hayata geçirilecek.

BERKE ÖZBAY