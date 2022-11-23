SPOR Toto 1. Lig'de oynadığı son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan ve ateş hattına demir atan Altınordu'da sakatlık alarmı verildi. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Ahmet Dereli, Ali Dere, Emircan Gürlük ve kaleci Ali Emre Yanar'ın bir an önce takıma dönmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor. Denizlispor maçında sakatlanan Ahmet son 4 karşılaşmada forma giyemezken, yine Denizli maçının ardından diz sakatlığı geçiren Emircan ise son 3 maçı kaçırdı

Kaleci Ali Emre geçen hafta oynanan Altınordu maçının ısınma bölümünde sakatlanarak kadrodan çıkarılırken, Ali Dere ise son oynanan Adana maçında yerini Yusuf Can'a bırakmıştı. Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından kadroda rotasyona gitmesi beklenen teknik direktör Ufuk Kahraman'ın bu isimlerin iyileşmesiyle eli rahatlayacak.

BERKE ÖZBAY