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Haberler Altınordu Bir kıvılcım yeter

Bir kıvılcım yeter

Altınordu Teknik Direktörü Kahraman yaşanan süreçle ilgili konuştu ve reçeteyi yazdı. Kahraman, "Bu süreç bizi tedirgin eden bir durum değil. Tecrübeliyiz. Bir kıvılcım her şeyi değiştirebilir" dedi

26.11.2022

Bir kıvılcım yeter

Spor Toto 1. Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetle ateş hattına yerleşen Altınordu panik yapmıyor.
Ligde 12 puanla 16. sırada yer alan ve pazartesi Manisa FK ile kader sınavına çıkacak olan İzmir ekibinde teknik direktör Ufuk Kahraman yaşanan süreçle ilgili tedirginlik yaşamadıklarını kaydederek "Kadro sirkülasyonumuz çok fazla.
Genç oyuncuların gelişimiyle alakalı bir takım adapte sorunları yaşıyoruz.
Bu bizi tedirgin eden bir durum değil. Tecrübeliyiz.
Altınordu için bir kıvılcım her şeyi değiştirebilir. Biz de Manisa maçında alacağımız galibiyetle kıvılcımı yakmak istiyoruz" diye konuştu. Son haftalardaki kötü gidişin haliyle morallerini bozduğunu kaydeden Kahraman, "3 haftalık galibiyet serisi bizi havaya soktu ancak üst üste aldığımız 4 mağlubiyet nedeniyle bu havayı sürdüremedik. Biz iyi bir takımız ancak duran toplardan yediğimiz goller nedeniyle şanssız maçlar kaybettik.
Bu tadımızı kaçırdı" dedi.

KART UYARISI
Altınordu kritik haftalara girerken, teknik heyetten takıma kart uyarısı geldi.
Pazartesi İzmir'de oynanacak Manisa FK maçına orta alanda forma giyen Kubilay ve Metehan 3'er sarı kartla ceza sınırında çıkacak. Teknik direktör Kahraman bu iki oyuncunun yanı sıra tüm öğrencilerine sonraki hafta oynanacak Bandırmaspor maçını da düşünerek uyarılarda bulundu.

DOĞANCAN BİNGÖL

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