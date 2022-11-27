Altınordu’nun hesabı tutmadı

Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan ve ateş hattına demir atan Altınordu, sezon başındaki transfer hamlelerinde istediği sonuca ulaşamadı. İzmir temsilcisinde Trabzonspor'dan kadroya katılan ofansif orta alan oyuncusu Safa Kınalı ve Akhisarspor'dan transfer edilen forvet Bertuğ Bayar ile ilk devre bitmeden yollar ayrıldı. Kadroda sadece Ankaragücü'nden alınan orta saha Hasan Hüseyin Acar kalırken, bu isim de sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle bir türlü istikrarı sağlayamadı. Geride kalan süreçte geçen sezon 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Ankaragücü kadrosunda yer alan ve büyük umutlarla kadroya katılan Hasan Hüseyin'den de beklenen verim alınamadı. Orta saha oyuncusu dört maçta forma giyerken, teknik direktör Ufuk Kahraman tarafından sadece iki kez ilk 11'de şans buldu.

BERKE ÖZBAY