Altınordu derbide dağıldı

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu, evinde ağırladığı Manisa FK'ya 3-1 mağlup oldu. Mağlubiyet serisini 5 maça çıkaran kırmızılacivertliler ligin alt sıralarına demir attı. Manisa FK ise puanını 23 yapıp Play- Off potasına girdi. 15. dakikada sol çaprazda topla buluşan Diallo'nun şutunda Erdi son anda araya girip tehlikeyi önledi. 26'da Manisa FK 1-0 öne geçti. Rıdvan'ın kısa düşen geri pasında topu kapan Batuhan, kaleci Ali Emre'den sıyrılıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. 35'te Manisa FK ikinci gole çok yaklaştı. Batuhan'ın pasında topa gelişen vuran Prib'in şutunda top az farkla auta çıktı.

VARLIK GÖSTEREMEDİLER

68'de Manisa FK skoru 2-0'a getirdi. Diallo kaptığı topu, Nizamettin'e aktardı. Nizamettin'in pasında Selim topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak gol önce ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. VAR'dan yapılan inceleme sonucu Selim'in golü geçerli sayıldı: 0-2. 72'de Manisa FK farkı üçe çıkardı. Erdi'den topu kapan Selim altıpasa ortaladı. Batuhan topu boş kaleye gönderdi: 0-3. 90+2'de soldan yapılan ortaya ön direkte dokunan Ali Dere sonucu belirledi: 1-3.

ESKİ HOCASINA RAKİP OLDU

ALTINORDU Teknik Direktörü Ufuk Kahraman futbolculuk döneminden eski hocası Levent Eriş'e teknik adam olarak rakip oldu. 1999-2000 sezonunda İzmirspor'da futbol oynayan Ufuk Kahraman'a Levent Eriş teknik direktörlük yapıyordu. Kahraman, yıllar sonra kendine hocalık yapan Eriş ile teknik direktör olarak karşı karşıya geldi.

LEVENT ERİŞ'TEN KADROYA AYAR

MANİSA FK Teknik Direktörü Levent Eriş, Altınordu'ya konuk oldukları mücadelede, oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 3 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam Erzurumspor FK maçındaki ilk 11'den farklı olarak sakatlığı bulunan Domgjoni yerine Ayberk'i, kart cezası nedeniyle oynayamayan Stark yerine Burak'ı, Batuhan yerine ise Gakpa'yı tercih etti.

KAHRAMAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Manisa FK'yı konuk ettikleri mücadelede, oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 3 değişiklik yaptı. Adanaspor maçındaki ilk 11'den Serhat Öztaşdelen, Volkan Fındıklı ve Rahmi Kaya Manisa ekibine karşı oynamazken, bu isimlerin yerine Ali Emre, Yusuf Arslan, Rıdvan Koçak görev yaptı.