En kötü altınordu

Spor Toto 1. Lig'de 9. sezonuna giren Altınordu, bu yıl gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Ligde üst üste 5 yenilgi alarak 14 haftada 12 puanla 16. sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, 9 yıllık 1. Lig performansının en düşük puanını bu sezon aldı. Altınordu, 2. Lig'den 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana 2019-2020'de ve geçen sezon 14. haftalar göz önüne alındığında 13 puan toplayarak kötü bir seri yakalamıştı. İzmir ekibi bu sezonki olumsuz formuyla bu iki sezondaki performansını da geride bıraktı.

İKİ OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ

Altınordu, eksi averajıyla da dikkat çekti. Fileleri sadece 14 kez sarsıp, kalesinde 26 gol gören kırmızı-lacivertliler, -12 averajla geçen yılki performansını aratmadı. Bu arada yarın Bandırma ile dış sahada oynanacak maçta 5 maçlık yenilgi serisine son vermeyi hedefleyen Altınordu'da sakat Ali Emre, Ali Dere ve Emircan dönerken Kürşad ve Sami'nin durumları belirsiz.

AHMET İLHAN'IN GOLLERİ YETMEDİ

KAPTAN Ahmet İlhan Özek, bu sezon Altınordu formasıyla Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 13 maçta 9 gol, 1 asistlik performansla göz doldurdu. Ancak 34 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun kaydettiği bu goller, kırmızı-lacivertlileri alt sıralardan kurtarmaya yetmedi. Tecrübeli isim, Gençlerbirliği ve Denizlispor'a 2'şer gol atarken, Boluspor, Samsunspor, Tuzlaspor, Eyüpspor ve Adanspor filelerini boş geçmeyerek de 1'er kez sarstı. Altınordu, Ahmet İlhan'ın gol attığı karşılaşmalarda ise sadece Adanaspor ve Eyüpspor önünde kayıpla ayrıldı.

BERKE ÖZBAY