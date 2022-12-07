Yüzler gülmüyor

Spor Toto Birinci Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan ve ateş hattına demir atan Altınordu'nun yüzü bu sezon gülmedi. Oynadığı son altı karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ve 12 puanla Birinci Lig'in dibine çakılan İzmir ekibi, savunmada ve hücumda etkisiz kaldı. Sezon başında transfer ettiği Safa ve Bertuğ ile henüz ilk yarı bitmeden yollarını ayıran kırmızı-lacivertliler, geçen seneden bu yana kadroda bulunan ve bu sezon altyapıdan gelen oyuncularından da istediği verimi alamadı. Sadece tecrübeli futbolcusu Ahmet İlhan'ın performansıyla ayakta kalmaya çalışan Altınordu, diğer isimlerden skor katkısı almakta zorlandı.

KAHRAMAN ÇARE BULAMADI

Savunmada da uyumu yakalayamayan İzmir ekibinde teknik direktör Ufuk Kahraman'ın sistem ve rotasyon dokunuşları da kötü gidişe çare olmadı. Kırmızı-lacivertliler oynanacak son üç müsabakadan çıkaracağı maksimum puana odaklanırken, bir yandan gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. İzmir ekibinin devre arasında izleyeceği transfer politikası merak konusu oldu.

YERİNDE SAYIYOR

Spor Toto Birinci Lig'de Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Altay, Adanaspor, Manisa Futbol Kulübü ve Bandırmaspor karşılaşmalarını mağlubiyetle tamamlayan Altınordu, yerinde saydı. Alt ve üst sıralardaki rakipleri de puan kazanmakta zorlanınca İzmir temsilcisi, 12 puanla 16. sıraya adeta takılı kaldı. Kırmızı- lacivertliler, bu süreci evinde oynayacağı Bodrumspor müsabakasıyla sonlandırmak istiyor. Muğla temsilcisi, sezona güzel bir başlangıç yapmış, daha sonra düşüşe geçmişti. Yeşil-beyazlılar, ligde 7 galibiyet, 4 yenilgi, dört beraberlikle altıncı sırada yer alıyor.

BERKE ÖZBAY