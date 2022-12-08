Altınordu’nun karnesi zayıf

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 6 maçından yenilgiyle ayrılan Altınordu'nun, bu sezonki derbi karnesi de zayıf. İzmir temsilcisi, geride kalan süreçte Ege ekipleriyle oynadığı 4 derbinin 3'ünden yenilgiyle ayrılırken, sadece bir kez sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Kırmızılacivertliler ligin 6. haftasında deplasmanda oynanan maçta Göztepe'ye 1-0, ligin 13. haftasında evinde Altay'a 2-0, 15. haftada ise konuk ettiği Manisa FK'ya 3-1 kaybetti.

3 GOL ATTI, 7 GOL YEDİ

Altınordu, bu derbi maçlarında sadece 10. hafta müsabakasında deplasmanda 2-1'lik skorla ateş hattına demir atan Denizlispor'u kayıpsız geçmeyi başardı. Geride kalan 15 maçta 4 derbi oynayan ekip rakiplerine 3 gol atarken kalesinde 7 gole engel olamadı. İzmir ekibi, pazar günü Bodrumspor'u yenerek hem çıkışa geçmenin hem de derbi karnesini düzeltmenin hesaplarını yapıyor.

BERKE ÖZBAY