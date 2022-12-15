Kahraman gitti

Spor Toto Birinci Lig'de üst üste 7 mağlubiyet alarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da fatura teknik direktör Ufuk Kahraman'a çıktı. Kırmızı-lacivertli ekip dün sabah teknik direktör Ufuk Kahraman ile yollarını ayırdı. İzmir temsilcisinde 2012 yılından geçen sezonun son haftasına kadar teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Kahraman, Eroğlu'nun ayrılışı ile teknik direktörlük görevine getirilmişti. Başkan Özkan kötü gidişata el koyarken kulüpte ilk kez kısa sürede teknik direktör değişimine gidildi.

KARARDAN GERİ DÖNDÜ

Kulübün resmi sitesine sabah saatlerinde açıklamada bulunan Başkan Özkan, Ufuk Kahraman ile birlikte antrenör Cüneyt Yis'in görevine son verildiğini açıklamıştı.

Ancak Özkan, öğleden sonra Cüneyt Yis'i kulübe çağırarak kararından vazgeçti. Dün akşam üzeri yapılan idmana takımı çıkaran Yis'in ani geri dönüş kararının ardından yeni teknik direktör olması bekleniyor.