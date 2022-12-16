Hem hoca, hem golcü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman ile yolları ayıran Başkan Seyit Mehmet Özkan, sürpriz bir hamle yaptı. Başkan Özkan'ın ilk yarının son iki maçında takımı kaptan Ahmet İlhan Özek'e emanet etme kararı aldığı iddia edildi. İzmir temsilcisinde 3. sezonunu geçirip takımın en skorer ismi olan 34 yaşındaki futbolcunun Erzurumspor FK (D) ve Çaykur Rizespor müsabakalarında oyuncu-antrenör olarak görev yapacağı öğrenildi. Kulüpten ise Ahmet İlan'ın yeni görevi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ARAYIŞLAR SÜRÜYOR

Bu sezon 9 kez rakip fileleri sarsarak takımın skor yükünü çeken Ahmet İlhan'ın kulübede göstereceği performans merak konusu oldu. Başkan Özkan'ın önceki gün önce yolları ayırma kararı alıp, sonra geri çağırdığı antrenör Cüneyt Yis ile birlikte kondisyoner Volkan Çırak ve kaleci antrenörü Atilla Küçüktaka teknik ekipteki görevini sürdürecek. Üst üste 7 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan Altınordu devre arasında yeni bir teknik adam belirlemeyi planlıyor.

TAKIMIN EN GOLCÜ YILDIZITAKIMIN

34 yaşındaki tecrübeli ayak Ahmet İlhan Özek, kırmızı-lacivertli ekibin en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. Altınordu ile 14 maça çıkan ve fileleri 9 kez sarsan Ahmet İlhan, golcü kimliğine rağmen takımının çöküşüne engel olamadı. İzmir ekibinde 3. sezonun geçiren Ahmet İlhan, ilk yılında 10, geçen sezon ise 12 gol kaydederken Altınordu'da en verimli dönemini geçiriyor