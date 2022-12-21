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Haberler Altınordu Altınordu - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışta

Altınordu - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışta

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında oynanacak Altınordu - Çaykur Rizespor müsabakasının biletleri satışa çıktı. Karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

İHA

21.12.2022, 15:31

Altınordu - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışta

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altınordu, 26 Aralık Pazartesi günü Rizespor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden bugün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Tribün: 200 TL
Numaralı Tribün (Kapalı): 50 TL
Deplasman: 40 TL

Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

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