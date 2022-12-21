Altınordu’da yeni teknik direktör belli oldu

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Gökhan Ünal'la sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökhan Ünal, Altınordu'nun başına geçmenin kendisi için çok güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Gençlere önem veren bir kulüpte çalışacağını bildiren Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda takımımızın bulunduğu konumun önemi yok. Bu durumu futbolculuk dönemimde de yaşadım. En kısa sürede Altınordu'yu layık olduğu yere getireceğiz. Futbolcu olmak benim bir hayalimdi bunu gerçekleştirdim, teknik direktörlük hayalimi de Altınordu'da gerçekleştiriyorum. İnşallah futbolculuk kariyerim gibi teknik adamlık kariyerim de başarıyla devam eder. Buraya gelecek oyuncular gençlere örnek olacak futbolcular olacak. O tarzda oyuncular kadromuza katacağız. Aklımın ucundan küme düşmek gibi bir şey geçmiyor. Bu sezon ligi iyi yerde tamamlayıp kulübümüzün kuruluşunun 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle oynarız."

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan 2 sezon önce play-off finalinde bir kırılma anı yaşadıklarını bildirdi.

Ondan sonra bir türlü toparlanamadıklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"O gün çok güzel anılar yaşadık. Neredeyse bu ülkenin çocukları ile Süper Lig'e çıkacaktık. Çıtayı çok yükseltince oralarda kalmak kolay değil. Rakiplerin 5 yabancı oynattığı bir ligde biz 17-18 yaşındaki gençlerle oynuyoruz. Geçen sezon ve bu sezon iki defa sarsıntı geçirdik. Kendimize bir çekidüzen vermemiz gerekiyordu. Takıma ruh vermek için iddiası olan coşkulu olan aynı zamanda bu işin gerçekten havasını solumuş biri olan Gökhan Ünal ile anlaşmaya vardık. İnşallah bu sezon ligde kaldıktan sonra gelecek yıl kafaya oynayan bir takım kuracağız. İnanın artık ben de sıkılıyorum. Kulüp olarak hem yetiştireceğiz hem de yarışacağız. Gökhan Ünal'ın teknik direktörlük döneminde başarılı olmasını istiyoruz."