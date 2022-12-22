Altınordu’da Ünal dönemi

ALTINORDU'DA Ufuk Kahraman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Gökhan Ünal getirildi. Art arda 8 maç kaybederek düşme hattında yer alan İzmir ekibinde Gökhan Ünal ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı. Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Gökhan Ünal'la sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı bildirildi.

"LİGİ İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ"

GENÇLERE önem veren bir kulüpte çalışacağını bildiren Ünal, "Şu anda takımımızın bulunduğu konumun önemi yok. Bu durumu futbolculuk dönemimde de yaşadım. En kısa sürede Altınordu'yu layık olduğu yere getireceğiz. Futbolcu olmak benim bir hayalimdi bunu gerçekleştirdim, teknik direktörlük hayalimi de Altınordu'da gerçekleştiriyorum. İnşallah futbolculuk kariyerim gibi teknik adamlık kariyerim de başarıyla devam eder. Buraya gelecek oyuncular gençlere örnek olacak futbolcular olacak. O tarzda oyuncular kadromuza katacağız. Aklımın ucundan küme düşmek gibi bir şey geçmiyor. Bu sezon ligi iyi yerde tamamlayıp kulübümüzün kuruluşunun 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu hedefiyle oynarız" dedi. Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, önceki sezon Play-Off finalini kaybettiklerinde kırılma yaşadıklarını dile getirerek, "Ondan sonra bir türlü toparlanamadık" dedi.

GELECEK YIL ZİRVEYE OYNAYACAĞIZ

ÖZKAN şöyle devam etti: "Rakiplerin 5 yabancı oynattığı bir ligde biz 17-18 yaşındaki gençlerle oynuyoruz. Geçen sezon ve bu sezon iki defa sarsıntı geçirdik. Kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekiyordu. Takıma ruh vermek için iddiası olan, coşkulu olan aynı zamanda bu işin gerçekten havasını solumuş biri olan Gökhan Ünal ile anlaşmaya vardık. İnşallah bu sezon ligde kaldıktan sonra gelecek yıl kafaya oynayan bir takım kuracağız. Kulüp olarak hem yetiştireceğiz hem de yarışacağız" şeklinde konuştu.