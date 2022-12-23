Özkan’ın planı tutmadı

Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattında yer alan Altınordu'da Ufuk Kahraman'ın yerine teknik direktörlük görevine Gökhan Ünal'ın getirilmesi sürpriz bir karar olarak değerlendirildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın 2021 yılında yaptığı, "Altınordu Organizasyonu'na dışarıdan hiçbir şekilde antrenör devşirilmeyecektir" açıklamasının gerçeğe dönüşmemesi dikkat çekti.

Futbolcu, antrenör ve yönetici yetiştirme hedefiyle yola çıkan Özkan'ın daha önce yaptığı yazılı bildiride, "Yurt genelinde futbol okullarımızda görev almakta olan BESYO mezunu genç antrenörlerimizin içinden seçilen antrenörler önce Altınordu Futbol Akademisi'nde daha sonra A takım bünyesinde görev alacaklardır" mesajı verdiği biliniyor. Gökhan Ünal'ın Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında 2019 yılında 30 Eylül-11 Aralık tarihleri arasında 3 ay Gümüşordu Genç Futbol Kulübü'nde Gençlik Gelişim Antrenörü olarak görev aldığı görülüyor.