Altınordu’nun hasreti sürüyor

Spor Toto 1. Lig'd e galibiyete hasret kalan Altınordu, evinde Çaykur Rizespor ile berabere kalarak 3 puan hasretini 9 maça çıkardı. 19'da Emircan sol kanattan ceza sahası içine sarkarak ortasını yaptı. Topla buluşan Ahmet İlhan, şutunu kullandı ancak topu auta gönderdi. 30'da Alberk, ceza yayı üzerinden topu ortaladı. Bolasie, topa iyi yükselip kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı. 33'te Ali Dere, topu ortaladı. Top Hasan'ın önünde kaldı, şutunu kullandı ancak top üstten auta çıktı. 39'da Metehan'ın ara pasında Ahmet İlhan topla buluştu. Oyuncu topa sert bir şekilde vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

ORTADA OYUN DEVAM ETTİ

71'de Alper ceza sahasının sağından ortaladı. Sefa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı. 82'de Deniz, ceza sahasının dışından pasını verdi. Emirhan topa iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı top kalecinin kucağında kaldı. 90'da sol kanattan Muzaffer ceza sahası içine yerden kısa pas verdi ve topu Ali Dere ile buluşturdu. Şutunu kullanan oyuncu kaleciyi geçemedi. Maç 0-0 bitti.

TAKIMI YALNIZ BIRAKMADILAR

ALTINORDU taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. Doğanlar Stadı'na gelen çoğunluğunu altyapıdan çocukların oluşturduğu kırmızı-lacivertli taraftarlar, bayraklar ve flamalarla tribünlerdeki yerini aldı. İlk düdükten son düdüğe kadar tezahüratlar yapan kırmızı- lacivertliler takımlarını hiç susmadan desteklediler.

GÖKHAN ÜNAL İLK MAÇINA ÇIKTI

BİRÇOK kulüpte futbol oynayan ve jübilesinin ardından Kayserispor, Karşıyaka, Keçiörengücü, Ankaraspor ve Sakaryaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Gökhan Ünal, dün kariyerinde ve Altınordu'nun başındaki ilk teknik direktörlük maçına çıktı. Ünal, ilk maçında Çaykur Rizespor önünde tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam Volkan yerine Hasan'ı tercih etti.