Altınordu’da Aksel sesleri

SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını ateş hattında geçiren Altınordu'da transfer çalışmaları başlarken gündeme Gençlerbirliği'nden Aksel Aktaş'ın geldiği öne sürüldü. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan kırmızı-lacivertlilerin 23 yaşındaki orta saha için Başkent ekibinin kapısını çalmayı planladığı ifade edildi. Sezonun ilk yarısında kırmızı- siyahlı formayla 20 karşılaşmada görev yapan Aksel, takımı adına 1 gol atarken, 1'de de asist yaptı. Eyüpspor'dan Erdem Gökçe için de temaslarını sürdürdüğü öğrenilen Altınordu'nun her iki transferi de bitirmek için oldukça istekli olduğu öne sürüldü. Öte yandan teknik direktör Gökhan Ünal'ın hücum hattı için de takviye istediği belirtildi.

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